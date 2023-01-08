Süper Lig'de nefesler tutuldu. İşte derbi öncesi son gelişmeler ve tarihsel istatistikler...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında derbi zamanı!

Fenerbahçe, herkesin merakla beklediği derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada nefesler tutulacak.

Kritik mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe'nin amacı lider Galatasaray'ı devirip zirveyi yeniden ele geçirmek. Galatasaray ise Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönerek liderliğini korumanın peşinde.

Galatasaray'da 'ifşa' krizi

Sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Galatasaraylı olan komedyen İbrahim Büyükak, derbi öncesi Florya'da son antrenmanı takip etti.

Büyükak, taktik idman esnasında çektiği fotoğrafı paylaşarak ilk 11'i ifşa etmesi nedeniyle büyük tepki çekti ve daha sonra Instagram'daki fotoğrafını kaldırdı.

Ancak ekran görüntüsü alınan fotoğraf, artık yayıldı.

Jorge Jesus, Galatasaray'a karşı ilk maçında

Fenerbahçe’de sezon başı göreve getirilen Jorge Jesus, ilk kez Galatasaray'a karşı takımın başında olacak.

Şu ana kadar derbi galibiyeti bulunmayan Portekizli hoca, takımının başında çıktığı ilk derbi mücadelesinde Beşiktaş deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılırken, Trabzonspor’a karşı 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, Galatasaray maçını kazanması halinde tecrübeli antrenör ilk derbi zaferini elde etmiş olacak.

Okan Buruk'un derbi karnesi nasıl?

Galatasaray’ın başına bu sezon geçen Okan Buruk ise şimdiye kadar çıktığı iki derbide de kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk’un teknik direktörlüğünde sahaya çıktığı ilk derbi mücadelesinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş ile oynanan bu sezonki ikinci derbi maçını 2-1 kazanmayı başardı.

Rakamlar ne diyor?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’deki Süper Lig mücadelesi ile birlikte 397. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 395 maçta Kanarya'nın 148 galibiyeti bulunurken, Aslan ise 125 mücadelede rakibine üstünlük sağladı.

122 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.