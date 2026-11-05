Barcelona, Inter Milan'ın bek oyuncusu Federico Dimarco ile anlaşma yolundaki çabalarında yeni bir darbe aldı; İtalyan kulübünün oyuncusunun devamlılığını güvence altına almak için harekete geçmesinin ardından, oyuncunun önümüzdeki yaz transfer döneminde Katalan takıma geçişi daha da zorlaştı.

Barcelona, önceki sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ermesinin yaklaşması nedeniyle Dimarco'nun durumunu takip ediyordu; bu durum, özellikle Barça teknik direktörü Hansi Flick'in sol bek mevkisini hücum yeteneklerine sahip bir oyuncuyla güçlendirme isteği göz önüne alındığında, oyuncuyu Katalan kulübün sportif yönetiminin önündeki seçeneklerden biri haline getirmişti.

Ancak Katalan "Sport" gazetesine göre Inter Milan, oyuncunun sözleşmesinde bulunan uzatma maddesini bir sezon daha devreye sokmaya karar verdi; böylece İtalyan kulüple bağı Haziran 2028'e kadar uzamış oldu. İtalyan kulübün başkanı Giuseppe Marotta da bunu doğrulayarak, yönetimin oyuncunun bir sezon daha devamlılığını güvence altına almak için üzerinde anlaşılan maddeyi kullandığını açıkladı.

Marotta şunları söyledi: "Kendisiyle üzerinde anlaştığımız maddeyi devreye soktuk; her ne kadar tek taraflı bir işlem olsa da, sözleşmesini bir yıl daha uzatma konusunda anlaştık."

Inter Milan başkanı şunları ekledi: "Dimarco kalmak istiyor, biz de onu istiyoruz ve bundan mutluyuz. Kulübe aidiyet duyguları, diğer tüm değerlendirmelerin önünde olmalı."

Inter'in hamlesi sözleşme uzatmasıyla sınırlı kalmadı; zira yönetim, oyuncunun temsilcileriyle daha uzun bir süreye yayılan yeni bir anlaşmaya varmak için, kulübün önümüzdeki yıllarda en önemli oyuncularından birini elinde tutma isteği doğrultusunda, aldığı maddi karşılığın da iyileştirilmesini içeren görüşmelere başladı.

Barcelona, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dimarco ile anlaşmayı zaten denemiş ve Inter Milan ile, Alejandro Baldi'nin İtalyan kulübe geçmesi karşılığında İtalyan bekin Camp Nou'ya gelmesini öngören bir takas anlaşması yapma ihtimalini değerlendirmişti, ancak bu girişim iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadı.

Dimarco'nun sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılmasının ardından Barcelona'nın görevi daha da karmaşık hale geldi; özellikle oyuncunun da kendi adına Inter Milan'daki yolculuğunu sürdürme isteğini dile getirmesi, İspanya Ligi'ne geçiş ihtimalini azaltıyor ve Katalan yönetimi sol kanadı güçlendirmek için başka seçenekler aramaya zorluyor.