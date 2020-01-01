Kaan Ayhan, Sassuolo'da

İtalyan ekip, Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki milli stoperi kadrosuna kattığını açıkladı.

2016 yılından beri 'nın takımında forma giyen Kaan Ayhan, 'ya transfer oldu.

İtalyan kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 25 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Anlaşmanın detaylarına dair henüz bir bilgi verilmedi. Ancak ağustos ayının başında Sassuolo'ya transfer olacağına dair çıkan haberleri doğrulayan başarılı stoper, Bild gazetesine verdiği demecinde sözleşmesindeki çıkış maddesini kullandığını belirtmişti.

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Geride kalan sezonda Fortuna Düsseldorf formasıyla 'da 31 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Fortuna Düsseldorf, 2019-20 sezonunu 17. sırada tamamlayarak bir alt lige düştü.