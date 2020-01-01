Kaan Ayhan, Sassuolo ile anlaştığını doğruladı

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli stoper Kaan Ayhan yeni sezonda İtalya’da oynayacağını söyledi.

kulübü dün çıkan transfer haberlerinin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayarak bu futbolcunun transferi için hiçbir kulüple anlaşmadıklarını ve sözleşmedeki fesih maddesinin geçerliliğinin pazartesi günü belli olacağını duyurmuştu.

Bild’in Whatsapp yoluyla ulaştığı Kaan Ayhan ise sözleşmesindeki maddeyi değerlendiğini ve ’ya transfer olduğunu söyledi.

Kaan Ayhan’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

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“Evet haberler doğru. Sözleşmemdeki çıkış maddesini kullandım ve şu anda yeni kulübümle İtalya’dayım. Önümüzdeki günlerde gerekli bilgilendirme yapılacak. Dört fantastik yıl geçirdiğim Fortuna’ya teşekkür ederim”