Juventus'un transfer döneminde hedefi Willian

Sarri, daha önce Chelsea'de beraber çalıştığı Willian'ı gelecek sezondan itibaren Juventus'ta görmek istiyor.

bu yaz da bedelsiz bir yıldızı kadrosuna katma peşinde. Önceki yıllarda Aaron Ramsey ve Adrien Rabiot'u kadrosuna katan Zebralar'ın yeni hedefi 'den Willian.

Sport Mediaset'e göre Juventus, Chelsea'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willian'ı kadrosuna katmak istiyor.

2013'ten beri İngiliz ekibinde forma giyen Willian, yeni bir sözleşmeye imza atmadı.

Daha fazla takım

Daha önce Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile çalışan Brezilyalı yıldız, Juventus'a da gitmeye sıcak bakıyor. Willian verdiği röportajlarda Sarri'den övgüyle bahsetmişti.