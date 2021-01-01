Juventus'un kaptanı Chiellini'nin Arsenal pişmanlığı

Juventus'un kaptanı Giorgio Chiellini, 16 yaşındayken Arsenal'den aldığı teklifi reddettiği için pişman olduğunu açıkladı.

Juventus forması giydiği 16 yıla 13 kupa sığdıran tecrübeli futbolcu o dönem İngiliz ekibinden gelen teklifi değerlendirirken, "16 yaşındaydım ve Serie C'de oynuyordum. Benim için çok büyük bir teklifti ancak kendimi hazır hissetmedim. Kabul etmemin altyapısından yetiştiğim Livorno'ya ihanet anlamına geleceğini düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

Chiellini'nin Juventus'ta büyük başarılar kazanmasının ardından Arsenal'in unutulmaz golcülerinden Robin van Persie de o dönemki teknik direktörü Arsene Wenger'e İtalyan yıldızı kadroya katma tavsiyesinde bulunduğunu ifade etmişti.

Arsenal'in Chiellini karakterinde oyunculara ihtiyaç duyduğunu belirten Hollandalı golcü, "Kazanmayı bilen oyunculara ihtiyacımız olduğunu hissettim ve Wenger'den Chiellini'yi transfer etmesini istedim. Birkaç kez ona karşı oynadım ve gerçekten çok zordu" şeklinde konuşmuştu.