Juventus'un Edin Dzeko için bir girişimi yok

Juventus'un yaz aylarında Roma'dan kadrosuna katmak istediği Edin Dzeko arzusu geçmişte kaldı.

Ronaldo, Paulo Dybala ve Morata gibi iyi hücum oyuncularına sahip , yaz aylarında kadroya başka bir hücum oyuncusu katmaya sıcak bakıyordu.

Son dönemde arası ile bozulan Edin Dzeko da yaz aylarında Juventus'a katılmak üzereydi ancak Andrea Pirlo'nun ekibi başka bir transfer yapmayı düşünmüyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Roma ile Edin Dzeko arasındaki artan gerginliğe rağmen Juventus'un Bosnalı oyuncu ile sözleşme imzalamak için bir girişimi yok.

Daha fazla takım

Roma'nın golcüsü Edin Dzeko teknik direktör Fonseca ile Spezia karşılaşmasının ardından sert bir şekilde tartışmıştı. 34 yaşındaki santrafor, Spezia ile bu sefer ligde yapılacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.