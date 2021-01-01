Transfer

Juventus'un Edin Dzeko için bir girişimi yok

Goal
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Edin Dzeko Roma 2020-21
Getty
Juventus'un yaz aylarında Roma'dan kadrosuna katmak istediği Edin Dzeko arzusu geçmişte kaldı.

Ronaldo, Paulo Dybala ve Morata gibi iyi hücum oyuncularına sahip Juventus, yaz aylarında kadroya başka bir hücum oyuncusu katmaya sıcak bakıyordu. 

Son dönemde arası Roma ile bozulan Edin Dzeko da yaz aylarında Juventus'a katılmak üzereydi ancak Andrea Pirlo'nun ekibi başka bir transfer yapmayı düşünmüyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Roma ile Edin Dzeko arasındaki artan gerginliğe rağmen Juventus'un Bosnalı oyuncu ile sözleşme imzalamak için bir girişimi yok.  

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    Roma'nın golcüsü Edin Dzeko teknik direktör Fonseca ile Spezia karşılaşmasının ardından sert bir şekilde tartışmıştı. 34 yaşındaki santrafor, Spezia ile bu sefer ligde yapılacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

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