Juventus'tan Napoli'ye yanıt: Merih Demiral satılık değil

Napoli'nin transfer etmek istediği milli futbolcu Merih Demiral'ı kulübü Juventus bırakmak istemiyor.

'da son 9 sezonun şampiyonu 'ta forma giyen A Milli futbolcu Merih Demiral'a talip oldu.

Sportitalia'nın haberine göre Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli, 22 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Maurizio Sarri'nin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Andrea Pirlo ise Merih Demiral'ın takımdan gönderilmesini istemiyor.

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Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin Merih Demiral transferi için Juventus ile temas kurduğu; ancak Juventus'un "Merih Demiral satılık değil" yanıtı vererek Napoli'yi geri çevirdiği iddia edildi.