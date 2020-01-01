Juventus'tan Merih Demiral için Tottenham'a ret

Tottenham, milli futbolcu için Juventus'un kapısını çaldı ancak İtalyan devinden transfere onay çıkmadı...

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda savunma hattına takviye için arayışta olan , Merih Demiral'ın transferi için 'un kapısını çaldı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Juventus'tan olumsuz yanıt alan Tottenham, rotasını forması giyen Skriniar'a çevirdi.

Juventus teknik heyetinin uzun süreli sakatlıktan çıkan Merih Demiral'ı bu sezon kadronun önemli parçalarından biri olarak gördüğü de gelen haberler arasında.

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2019 yazında 'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki Merih, şu ana kadar Juventus forması altında 10 resmi maçta görev alabilmişti.