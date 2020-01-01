Juventus'tan Merih Demiral için Tottenham'a ret
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Teknik Direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda savunma hattına takviye için arayışta olan Tottenham, Merih Demiral'ın transferi için Juventus'un kapısını çaldı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Juventus'tan olumsuz yanıt alan Tottenham, rotasını Inter forması giyen Milan Skriniar'a çevirdi.
Juventus teknik heyetinin uzun süreli sakatlıktan çıkan Merih Demiral'ı bu sezon kadronun önemli parçalarından biri olarak gördüğü de gelen haberler arasında.
2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki Merih, şu ana kadar Juventus forması altında 10 resmi maçta görev alabilmişti.