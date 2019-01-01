Transferler
Transfer

Juventus'tan Marcelo için 45 milyon euro'luk teklif

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Getty
Seria A'da liderlik koltuğunda bulunan Juventus, İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı için sezon sonunu bekliyor.

İtalyan devi Juventus, yaz transfer döneminde yıldız futbolcu Marcelo için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tuttusport'ta yer alan habere göre Juventus, Real Madrid'in sol beki Marcelo için 45 milyon euro'luk teklif edecek. Oyuncuyu ikna etme görevi ise eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya düşecek.

İddiaya göre teklif  45 milyon euro bonservis bedeli ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro şeklinde olacak.

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2007 yılından beri Real Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncunun kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

30 yaşındaki sol bek, bu sezon 33 resmi maçta forma giydi, 3 gol attı, 4 asist yaptı.

 

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