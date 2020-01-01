Juventus’tan bir takas transferi daha

Serie A ekibi Juventus, Manchester City'nin genç yeteneği Felix Correia'yı Pablo Moreno karşılığında kadrosuna katıyor.

ile geçtiğimiz günlerde Arthur ile Miralem Pjanic'in takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

İtalyan kulübü bu transferin ardından benzer bir operasyon da 'nin genç yeteneği Felix Correia için yürütüyor.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019 yazında ’dan Manchester City’ye transfer olmuştu.

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İngiliz ekibi, transferin ardından bu oyuncuyu AZ Alkmaar’a kiralık olarak göndermişti.

Sky Sport’un haberine göre Juventus yakında Felix Correia’yı sağlık kontrolünden geçirecek.

Siyah beyazlı ekip, bu isim karşılığında 18 yaşındaki İspanyol forvet Pablo Moreno’yu Manchester City’ye verecek.