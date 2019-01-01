Juventus'ta Sami Khedira üç ay yok

Juventus'un Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira, sahalardan en az üç ay uzak kalacak.

ekibi 'ta sol dizinden sakatlanan Sami Khedira, ülkesi 'da operasyon geçirdi.

Kulüpten yapılacan açıklamada "Futbolcumuz Sami Khedira, bugün Almanya'nın kentinde sol dizinden başarılı bir ameliyat geçirdi. Üç aylık bir iyileşme süreci olacak" ifadeleri kullanıldı.

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İlk yarıyı kapatan tecrübeli oyuncunun ancak mart ayında futbol oynayabilecek düzeye gelmesi bekleniyor.

İtalyan basınına göre Khedira'nın yokluğu sezon başından bu yana Sarri ile yıldızı barışmayan Emre Can'a forma şansı yaratabilir.

Juventus'un UEFA'ya verdiği listede yer almayan Emre Can bu nedenle Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemiyor