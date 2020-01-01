Juventus'ta Maurizio Sarri dönemi sona erdi

Sarri - Juventus birlikteliği sadece bir sezon sürdü. İtalyan devi, Devler Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından 61 yaşındaki isme kapıyı gösterdi.

, Maurizio Sarri'nin görevine son verdiğini açıkladı.

Sezon başında 'den ayrılarak Juventus'un başına geçen Sarri'nin ekibindeki macerası tek sezonla sınırlı kaldı.

Juventus yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'a elenilmesinin faturasını Sarri'ye çıkardı ve 61 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini feshetti.

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Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörlüğü için aday olarak 'yu çalıştıran Simone Inzaghi ve 'ın eski hocası Mauricio Pochettino gösteriliyor.

Ligde üst üste dokuzuncu, toplamda 36. kez şampiyon olan Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa bir türlü kavuşamıyor. Turnuva tarihinde oynadığı dokuz finalden sadece ikisini kazanabilen Juve, son olarak 1995-96 sezonunda mutlu sona ulaşabildi.

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Juventus, bir numaralı hedefi olarak belirlediği Devler Ligi'ni kazanabilmek adına 2018-19 sezonu başında 'yu kadrosuna kattı ama Portekizli yıldız da, henüz, bu soruna derman olamadı.

Juventus bu sezon İtalya Süper Kupası ve Coppa Italia'yı finalde sırasıyla Lazio ve 'ye kaybetti.

Maurizio Sarri, 'daki bir takımla ilk sezonunda şampiyon olup kovulan ilk teknik adam oldu.