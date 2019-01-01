Juventus'ta liste başı Raphael Varane

Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane'ın sezon sonunda Juventus'a transfer olabileceği iddia edildi.

Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin gelecek yaz transferde ilk hedefinin Raphael Varane olacağı öne sürüldü.

İtalyan ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Raphael Varane, kariyerine İtalya'da devam etmeye sıcak bakıyor ve bu isteğini de yönetimine iletti.

25 yaşındaki savunma oyuncusu 2011 yılında Lens'ten Real Madrid'e transfer olmuştu.

Real Madrid formasıyla 269 maça çıkan Varane, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da dahil olmak üzere 16 kez kupa kaldırma sevincini yaşamıştı.

İspanyol Diario Sport geçtiğimiz hafta sonu Juventus'un ciddi şekilde Varane'ı istediğini yazmış, Fransız L'Equipe'te de benzer bir haber yer almıştı.

Öte yandan Real Madrid'in Varane'ın ayrılışına sıcak bakmadığı da biliniyor. 3 yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun sözleşme fesih bedeli ise 500 milyon euro.