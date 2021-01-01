Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona erdi

Juventus, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

İtalya Serie A'da dokuz sezon üst üste şampiyon olan Juventus bu sezon ünvanını Inter'e kaptırdı.

Sezon başında takımın başına getirilen Andrea Pirlo, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçlardan sorumlu tutuluyordu.

Juvetus'un yaptığı açıklamada genç antrenör ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Juventus, Pirlo için bir mesaj yayınladı

Siyah - beyazlıların resmi internet sitesinde Pirlo için bir veda mesajı yer aldı.

"Andrea'ya teşekkürler. Birlikte yaşadığımız bu özel deneyimin sonunda hepimizin söylemesi gereken ilk kelimeler bunlar.

"Dünya futbolunun bir simgesi olan Pirlo, bir süre önce Juventus'ta yeni bir maceraya başladı.

"Fikirlerini ve bir şampiyon olarak deneyimlerini sahaya taşımak için bir yolculuğa başladı ve eminiz; bir antrenör olarak parlak bir kariyeri olacak.

"Futbolda önemli olan zaferlerdir; hatırlayalım: Birkaç ay içinde Juventus iki kupa kaldırdı ve San Siro'dan Cam Nou'ya kadar en prestijli stadyumlarda parlak zaferler elde etti.

"Tüm bunlar için, cesaret, adanmışlık, tutku ve elde edilen başarılar için teşekkür ediyoruz.

"Ayrıca kesinlikle çok güzel olacak bir gelecek için de iyi şanslar..."