Juventus'ta Alex Sandro'nun testi pozitif
Serie A takımlarından Juventus'un başarılı oyuncusu Alex Sandro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun hafif semptomları olduğu ve izolasyon sürecine başladığı ifade edildi.
Son günlerde Avrupa futbolunda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı artmaya başladı. Manchester City'den Eric Garcia ve Paris Saint Germain'den Raphina listeye son eklenen isimlerdi.
Alex Sandro, bu sezon Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlananıyordu. Tecrübeli bek oyuncusu ligde sadece 4 maça ilk 11'de başlayabildi. Geçen sezon 29 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon istikrarını kaybetti. Önceki gün oynanan Udinese maçında yeniden ilk 11'de mücadele eden Sandro, hastalığı nedeniyle Milan ve Sassuolo maçlarında yer alamayacak.