Juventus'ta Alex Sandro'nun testi pozitif

Son günlerde futbolda artan koronavirüs vakaları Juventus'a da sıçradı. Alex Sandro'nun testi pozitif çıktı.

takımlarından 'un başarılı oyuncusu Alex Sandro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun hafif semptomları olduğu ve izolasyon sürecine başladığı ifade edildi.

Son günlerde Avrupa futbolunda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı artmaya başladı. 'den Eric Garcia ve Paris Saint Germain'den Raphina listeye son eklenen isimlerdi.

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Alex Sandro, bu sezon Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlananıyordu. Tecrübeli bek oyuncusu ligde sadece 4 maça ilk 11'de başlayabildi. Geçen sezon 29 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon istikrarını kaybetti. Önceki gün oynanan maçında yeniden ilk 11'de mücadele eden Sandro, hastalığı nedeniyle ve maçlarında yer alamayacak.