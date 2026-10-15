Juventus'un yıldızı Francisco Conceiçao, teknik direktörü Luciano Spalletti'nin kendisiyle Mısırlı Mohamed Salah arasında yaptığı karşılaştırma hakkında konuştu. İtalyan teknik adam, Roma'nın başındayken Salah'ı çalıştırmıştı.

Conceiçao'nun açıklamalarını Marca gazetesi aktardı. Portekizli futbolcu, "Birçok oyuncudan öğreniyorum, Salah ise futbolda bir efsane. Ben ise hâlâ gencim ve gelişimimi sürdürmek için herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

Juventus, Portekizli futbolcuyu 2025 yazında kadrosuna katmak için 32 milyon eurodan fazla ödemişti.

Conceiçao, "Burada kendimi çok rahat hissediyorum, çünkü teknik direktörün, takım arkadaşlarımın ve kulüpteki herkesin güvenine sahibim" diye konuştu.

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak takım galibiyetler alamadığı için aynı tatmini duymuyorum, bu doğru. Bu kulüpte beklentilerin çıtası yüksek ve hedeflerimize ulaşmak için detayları geliştirmemiz gerekiyor."

Portekiz milli takımının oyuncusu, bu sezonun başından bu yana oynadığı 438 dakikada bir gol attı, bir de asist yaptı.

Cagliari ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından Francisco Conceiçao, takımının kendi bölgesine çekilip savunma yapan rakipler karşısında gelişmesi gerektiğini kabul etti.

Portekizli oyuncu, "Bence o maçta farkı yaratan detaylardı ve bu, geliştirmemiz gereken bir konu. Ancak topun arkasına 11 oyuncu dizen takımlara karşı oynamak da zor" ifadelerini kullandı.

Conceiçao, hücum etkinliğini artırmanın önemine de vurgu yaparak, "Hücumdaki etkinliğimizi geliştirirsek, galibiyet almaya daha hazır olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Oyuncu aynı zamanda, kendisine Porto'da ilk kez sahaya çıkma şansını veren babasının intikamını almak istiyor. Francisco'nun babası Sergio Conceiçao, Standard Liege'de forma giyerken 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nın ilk turunda Celta Vigo karşısında elenmişti; Belçika ekibi kendi sahasında 1-0 kaybetmiş, ardından Balaidos'ta 3-0'lık bir yenilgi daha almıştı.

Avrupa Ligi'nin Juventus açısından önemi sorulduğunda ise, takım oyuncularının turnuvada mümkün olduğunca ileri gitmek istediklerini belirtti.