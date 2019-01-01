Juventus yıldız oyuncularını bırakmadı
İtalya'nın önde gelen takımlarından Juventus, üç futbolcusunun sözleşmelerini uzattı.
Sabah saatlerinde kulüp yetkilileriyle görüşen tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, siyah beyazlı ekiple olan kontratını 2024 yılına kadar uzattı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado ise 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Juventus'ta kalmayı kabul etti.
Son olarak Buffon ile beraber İtalyan ekibin kalesini koruyan Wojciech Szczesny de, Bonucci gibi 2024'e kadar kendisini kulübünde tutacak sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
2010-2011 sezonunda Juventus forması giymeye başlayan Leonardo Bonucci, 2017-2018'deki 1 sezonluk Milan serüveni haricinde siyah beyazlı ekibi bırakmadı.
31 yaşındaki Cuadrado, 2015-2016 sezonundan bu yana İtalyan ekibin kadrosunda bulunuyor.
Polonyalı kaleci Szczesny ise Juventus'ta üçüncü sezonunu geçiriyor.