Juventus yeni Ronaldo'nun peşinde

İtalyan devinin önde gelen yöneticileri, kulübün gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon başında 'yu kadrosuna katarak Avrupa futbolunun gündemine oturan , Portekizli oyuncunun önderliğinde Şampiyonlar Ligi başarısı ve finansal anlamda iyileşme hedefliyor.

'yı uzun süredir kimselere kaptırmayan Juve, aynı zamanda dünyanın en iyi futbolcuları için cazibeli bir adres olabileceğini kanıtlıyor.

İtalyan devinin önemli yöneticileri Paolo Aicardi ve Andrea Agnelli, kulübün yıllık buluşmasında Juventus'un Serie B'den buraya gelişini ve geleceğini masaya yatırdı.

Aicardi, Ronaldo'nun uzun yıllardır süren bir planın son adımı olduğunu ifade etti:

"Cristiano, 8 yıl önce Mirko Vucinic yıldız transferimizken başlayan planların son adımıydı. Mirko'dan bu yana Tevez, Khedira gibi isimlerle kademe kademe en iyileri aramıza kattık. Ronaldo, yani dünyanın 1 numarası, buraya geldiğinde ise artık herhangi bir oyuncunun Juventus'u , ve gibi takımların önünde görebileceğini kanıtladık"

Kulübün uzun vadeli planlarında yeni Cristiano Ronaldo'yu bulmak olduğunu anlatan Aicardi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gördüğünüz gibi her şey mümkün ve De Ligt transferi de bunun kanıtı. Sıradaki adımımız sonraki Ronaldo'yu bulmak"

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Andrea Agnelli ise Portekizli yıldızın Altın Top ödülünü kazanması gerektiğini iddia etti:

"Saha içinde ve saha dışında her şey yolunda ilerliyor. Finansal ve saha içinde başarı olarak oldukça iyi bir noktadayız. Bir de Cristiano Ronaldo'ya sahibiz. Umarım Altın Top ödülünü de kazanabilir çünkü bunu hak ediyor"

Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı 53 maçta 33 gole imza attı.