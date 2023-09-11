Fransız yıldız Pogba, kardeşiyle yaşadığı krizler nedeniyle oldukça kötü günlerden geçti.

Pogba'nın kardeşi Mathias'ın, Juventus'un yıldızı Pogba'dan zorla 11 milyon Euro almak istediği iddia edildi ve bu komplodaki rolü nedeniyle Eylül 2022'de suçlanarak üç ay boyunca gözaltında tutuldu.

Mathias, kardeşi hakkında iddiaların yer aldığı bir dizi video yayınlarken bir çetenin "koruma hizmetleri" karşılığında Pogba'dan para talep etti. Pogba, Fransa Milli Takımı'nda Paris'teki bir apartman dairesinde silahlı haydutlar tarafından tehdit edilmiş ve 100.000 Euro ödemişti.

Pogba, nisan ayında gasp davasında ifade vermek üzere hakim karşısına çıktı ve daha sonra bu hikayenin zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde "büyük bir etkisi" olduğunu itiraf etti.

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Ne söylendi?

Al Jazeera Generation Sport'a verdiği röportajda 30 yaşındaki oyuncu, skandal nedeniyle futbolu bırakmayı düşündüğünü itiraf etti.

“Para insanları değiştirir. Bir aileyi parçalayabilir. Para bir savaş yaratabilir. Bazen tek başıma şunu düşünüyordum: 'Artık paraya sahip olmak istemiyorum. Artık futbol oynamak istemiyorum. Sadece normal insanlarla birlikte olmak istiyorum. Beni ben olduğum için sevsinler; şöhret için değil, para için değil. Bu tür durumlar bazen zor olabiliyor."

Pogba, Manchester United'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından ikinci kez Juventus'a döndü, ancak sakatlık nedeniyle 2022-23 sezonunun neredeyse tamamını kaçırdı.

Massimiliano Allegri, sezon öncesi dönemde Pogba'yı tekrar kadrosuna aldı ve yeni sezon başında Juve adına iki Serie A maçında forma giydi. 3 Eylül'de Empoli'ye karşı 2-0'lık galip geldikleri maçın 67. dakikasında oynadıktan sonra sırt ağrıları nedeniyle oyundan çıktı ve şimdilik net durumu belli değil.