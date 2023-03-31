Juventus'un yıldızı: "Nicolo Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı"

Juventus'un santraforu Moise Kean, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Nicolo Zaniolo'nın hatalarından ders çıkartıp yeniden başlamasını söyledi.

Zaniolo, Roma'da zor günler geçirdi

Galatasaray'a transfer oldu

Moise Kean, Zaniolo'nun mutlu olduğunu söylüyor

NE OLDU? Juventus'un İtalyan santraforu Moise Kean, devre arasında Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında konuştu. Kean, Zaniolo'nın Galatasaray'a gelerek iyi bir tercih yaptığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? La Gazetta Dello Sport'a konuşan Moise Kean şunları söyledi: "Nico harika bir insan ve bir arkadaş, birlikte güzel zamanlar geçirdik. O çok iyi bir tercih yaptı, sık sık konuşuruz. Türkiye'de mutlu ve değerinin ne olduğunu kanıtlayacağını biliyorum. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyor."

DAHA FAZLASI: Moise Kean sözlerine şöyle devam etti: "Mükemmel insan Vlahovic, mükemmel insan Zaniolo. Harika insanlardan oluşan bir grubumuz var. Mancini farklı nedenlerle de olsa bizi beklemeye aldı. Önemli olan tek şey hedefe odaklanmak. Zaniolo da hatalarından ders çıkartıp yeniden başlamalı."

BÜYÜK RESİM: İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Euro 2024 Elemeleri'nin aday kadrosuna Moise Kean ve Nicolo Zaniolo'yu çağırmadı. Moise Kean, Mancini'nin kararına saygı duyarken yeniden gök mavili formayı giymek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.