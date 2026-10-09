Juventus kulübü, Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez ile 2029-2030 sezonunun sonuna kadar uzanan yeni bir sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Gonzalez, 2025-2026 sezonunu Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdikten sonra, içinde bulunduğumuz 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus kadrosunda yeniden güvenilir bir seçenek olduğunu kanıtladı.

Arjantinli milli oyuncu, "Yaşlı Kadın" saflarına 2024 yazında katılmıştı; ancak Torino'da sakatlıklar ve teknik ekip değişikliklerinin etkilediği hayal kırıklığı yaratan bir ilk sezonun ardından, ertesi yıl kiralık olarak ayrılmasına izin verildi.









Gonzalez, Atletico Madrid'deki dönemini keyifle geçirdi; ancak zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesi için gereken sayıda La Liga maçında forma giyemedi. Yaz transfer döneminde çıkan haberlere göre İspanyol kulübü oyuncuyu yeniden kadrosuna katmaya çalıştı, fakat 32 milyon euroluk satın alma maddesinin değerinden çok daha düşük bir bedel karşılığında.

Gelecek maçlar CGL Serie A 14:45 JUV

Sonunda anlaşmaya varılamadı ve Gonzalez geri dönerek Torino'da "Bianconeri" ile antrenmanlara katıldı.

O zamandan beri, aralarında yıldız oyuncu Kenan Yıldız'ın da bulunduğu Juventus'un öne çıkan birçok hücum oyuncusunu etkileyen sakatlıkların ardından, Spalletti bu sezon tüm kulvarlarda halihazırda beş maça çıkan ve İtalya Ligi'ndeki son üç maça ilk 11'de başlayan Gonzalez'e giderek daha fazla güvenmeye başladı.

Juventus, Arjantinli hücum oyuncusunu yeni bir sözleşmeyle ödüllendirmeye karar verdi; bu sözleşme, oyuncunun kadroda kulübün güven ve takdirini kazanmış bir üye olarak konumunu teyit ederek takımla bağını 2030 yazına kadar sürdürmesini sağlıyor.

Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Nico Gonzalez yeni bir sözleşme imzalıyor! Arjantinli oyuncu ile Juventus kulübü, 30 Haziran 2030'a kadar uzanan yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Yeni sözleşme, Nico'nun ilk kez Torino'ya geldiği 2024 yazında başlayan yolculuğu sürdürme isteğini teyit ediyor. O zamandan bu yana 28 yaşındaki oyuncu, Juventus formasıyla toplam 45 maça çıktı ve yedi gol attı; bu sezonun başlamasıyla da şimdiye kadar oynadığı beş maçta iki gol kaydederek önemli bir katkı sağladı."

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Oyun tarzı, Bianconeri'nin yoğun bir sezonla karşı karşıya olduğu bir dönemde hücum hattına sürpriz unsuru ve taktiksel seçenekler katıyor; sahip olduğu tecrübe ve kişilik ise onu saha içinde ve dışında takım için değerli bir dayanak noktası haline getiriyor."

Kulüp açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Tebrikler Nico!"