Suçlu bulunan İtalyan devini, gelecekte çok daha zorlu günler bekliyor.

NE OLDU? İtalyan Futbol Federasyonu savcısı, Juventus'u oyuncu maaşlarında ve transfer bütçelerinde bir dizi mali ihlalden suçlu buldu.

Savcılar, Arthur'u Juventus'a ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Miralem Pjanic'i Barcelona'ya gönderen İspanyol ekibi ile oyuncu takası da dahil olmak üzere, oyuncu işlemlerinden kaynaklanan birçok usulsüzlüğe itiraz etti.

Toplamda 62 transfer incelendi ve bunların 42'si Juventus ile ilgiliydi.

Kulüp, 2020'de oyuncu maaşlarında 90 milyon € (78 milyon £ / 97 milyon $) tasarruf ettiğini ve kulübün borsadaki değerinin sabit kalmasına yardımcı olduğunu iddia ettiği için de ilgi odağı oldu.

Başkan Andrea Agnelli ve başkan yardımcısı Pavel Nedved'in de aralarında bulunduğu Juventus yönetim kurulu, yetkililerin COVID-19 salgını sırasında maaş indirimleri ve olağandışı transfer anlaşmaları da dahil olmak üzere mali ihlal şüphelerine neden oldular.

Ardından Kasım ayında görevlerinden istifa ettiler.

BÜYÜK RESİM: Puan kesintisinin yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından askıya alındı.

Bunlar arasında 30 ay uzaklaştırma cezası alan Tottenham'ın şu anki direktörü Fabio Paratici de var.

Bu arada soruşturma altındaki diğer takımlar; Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara ve Pescara bu soruşturmadan beraat etti.

NE SÖYLEDİLER?: FIGC'den yapılan açıklamada cezayı teyit eden şu ifadeler yer aldı: "Mario Luigi Torsello başkanlığındaki Federal Temyiz Mahkemesi, Federal Savcılığın Juventus'a 15 puan silme cezası veren temyiz başvurusunu kabul etti.

"Mevcut futbol sezonunda bu ceza uygulanacak ve 11 Juventus yöneticisi için bir dizi engellemeyle ([Fabio] Paratici için 30 ay, [Andrea] Agnelli ve [Maurizio] Arrivabene için 24 ay, [Federico] Cherubini için 16 ay, [Pavel] Nedved 8 ay, [Paolo] Garimberti, [Enrico] Vellano, [Assia] Venier, [Caitlin] Hughes, [Daniela] Marilungo ve [Francesco] Roncaglio)

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JUVENTUS İÇİN SIRADA NE VAR? İtalyan devi, puanlar silindikten sonra kendilerini Serie A'da 10. sırada bırakacak olan cezaya itiraz edebilir.