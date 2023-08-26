Fransız yıldız Pogba, son dönemde yaşadığı diz sakatlığını geride bıraktı.

NE OLDU? Pogba, 2022 yazında Manchester United'dan Juventus'a serbest oyuncu olarak katıldığından bu yana yalnızca 10 maçta forma giydi.

Dizindeki bir problem onu bıçak altına yatmaya zorladı ve bu da onun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm sezon öncesi kampını kaçırmasına neden oldu.

Pogba takımla birlikte olmasına geçmesine rağmen, kişiye özel hazırlanmış bir fitness programıyla çalışmalarını sürdürdü ve takımla antrenmanlara çıkmadı.

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Ancak Allegri artık maç kondisyonuna ulaştığını ve geri dönüş hazırlıklarının bir parçası olarak zorlu antrenmanlardan geçtiğini doğruladı.

NE DEMİŞLER: Allegri, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pogba daha iyi. İyi bir hafta geçirdi ve yoğun bir antrenmanın ardından Çarşamba günü çok iyi tepki verdi. Yarın müsait olacak ve artık sahalara dönme vakti geldi" dedi.

BÜYÜK RESİM: Allegri'ye Romelu Lukaku'nun AS Roma'ya potansiyel transferi ve bunun şampiyonluk yarışını nasıl etkileyebileceği hakkında yorum yapması da istendi.

Ancak teknik direktör fikrini söylemekten kaçındı ve şunları söyledi: "Roma'ya gider mi bilmiyorum, sadece çok mutlu olduğum 5 forvetimiz olduğunu biliyorum. Başka ne olacağına karar veremem. Transfer piyasası sona erdiğinde daha fazla netliğe sahip olacağız."

İKİ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Juventus'un Pazar günü Allianz Stadyumu'nda Bologna ile karşılaştığında Pogba'nın sahada olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.