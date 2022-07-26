Fransız oyuncu, henüz ilk resmi maçına çıkmadan büyük bir şanssızlık yaşadı.

Paul Pogba'nın Juventus'a dönüşü büyük bir sükse uyandırdı, ancak Fransız oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle sezon öncesi hazırlıklarından çıkmak zorunda kalması taraftarları üzdü.

Yıldız oyuncu, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Torino ekibine yeniden katıldı.

Old Trafford'da çalkantılı geçen yılların ardından, adını futbol dünyasına duyurduğu kulüp olan Juventus'un kapısından bir kez daha içeri girdi.

Pogba, antrenmanda yan menisküsünde bir sorun yaşadı ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Juventus, Pogba'nın sakatlığı hakkında ne dedi?

Kulüp, pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağ dizindeki ağrı şikayetinin ardından, Paul Pogba'nın lateral menisküs lezyonunu ortaya çıkaran radyolojik incelemelerden geçti.

"Önümüzdeki birkaç saat içinde uzman bir ortopedik konsültasyondan geçecek. Bu nedenle tedaviye devam etmek için Dallas kampında yer almıyor.

Juventus, yaptığı konsültasyonun ardından Fransız oyuncunun takıma geri dönmesi için bir zaman vermedi, ancak sakatlanmanın ciddiyetine bağlı olarak yeni Serie A sezonunun bazı maçlarını kaçırabilir.

Pogba için şu ana kadar nasıl geçti?

Manchester United'da geçirdiği altı yılın ardından Torino'dan çıkışını sonlandıran Pogba, sözünü bir kez daha yerine getirmeye hazır olarak Allianz Stadyumu'na döndü.

Yıldız oyuncu, Avrupa Ligi ve Rusya 2018 Dünya Kupası'nı kazandı, ancak Old Trafford'da bir türlü kendisinden beklenen düzeye ulaşamadı.

Allegri'nin, planlarının önemli bir parçası olarak görülen Pogba'nın bu sezo ki performansı merakla bekleniyor.

Daha fazlası için:

Lionel Messi 'nin Barcelona formasıyla oynadığı ilk La Liga maçındaki takım arkadaşları kimlerdi ve şimdi neredeler?