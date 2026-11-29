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Ligde 13. hafta maçına çıkacak Juventus, bu akşam deplasmanda Como ile karşılaşacak. Lombardiya ekibine karşı oynanacak Serie A maçı saat 20.45'te başlayacak. Luciano Spalletti'nin maç kadrosu şöyle; Pierre Kalulu da yeniden kadroda. Kadroda Jeff Ekhator da yer alıyor. Ekhator, perşembe günü Omonia Nicosia'ya karşı oynanan maçtan hafif bir sakatlıkla ayrılmıştı. Bu sezon resmi maçlarda ilk kez ilk 11'de başladığı o karşılaşmada gol de atmıştı.

COMO-JUVENTUS: JUVENTUS'UN MAÇ KADROSU

2 Celik

3 Bremer

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4 Gatti

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6 Kelly

7 Conceicao

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8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

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11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

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13 Boga

15 Kalulu

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17 Alajbegovic

18 Ekhator

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20 Cambiaso

22 McKennie

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23 Pinsoglio

24 Rugani

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25 Vicario

26 Lucumi

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27 Woltemade

29 Sarr

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32 Cabal

33 Neto