Ligde 13. hafta maçına çıkacak Juventus, bu akşam deplasmanda Como ile karşılaşacak. Lombardiya ekibine karşı oynanacak Serie A maçı saat 20.45'te başlayacak. Luciano Spalletti'nin maç kadrosu şöyle; Pierre Kalulu da yeniden kadroda. Kadroda Jeff Ekhator da yer alıyor. Ekhator, perşembe günü Omonia Nicosia'ya karşı oynanan maçtan hafif bir sakatlıkla ayrılmıştı. Bu sezon resmi maçlarda ilk kez ilk 11'de başladığı o karşılaşmada gol de atmıştı.
COMO-JUVENTUS: JUVENTUS'UN MAÇ KADROSU
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
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6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto