Juventus, Uğurcan Çakır'ı yakın takipte

Trabzonspor'da ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Juventus'un yakın takibine girdi.

'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, A Milli Takım'ın ardından 'ta da Merih Demiral ile takım arkadaşı olabilir.

Hürriyet'in haberine göre, ve 'ın gündemindeki Uğurcan, Leipzig ve Juventus'un da yakın takibine girdi.

İtalyan devi, Buffon'un kaledeki son sezonunu geçirmesi sebebiyle milli kaleciyle ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Uğurcan daha önce verdiği röportajlarda Trabzonspor'da kupalar kazandıktan sonra Avrupa'ya gitme hayali olduğunu açıklamıştı.