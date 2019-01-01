Juventus, Uğurcan Çakır'ı yakın takipte
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Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, A Milli Takım'ın ardından Juventus'ta da Merih Demiral ile takım arkadaşı olabilir.
Hürriyet'in haberine göre, Liverpool ve Newcastle United'ın gündemindeki Uğurcan, Leipzig ve Juventus'un da yakın takibine girdi.
İtalyan devi, Buffon'un kaledeki son sezonunu geçirmesi sebebiyle milli kaleciyle ciddi bir şekilde ilgileniyor.
Uğurcan daha önce verdiği röportajlarda Trabzonspor'da kupalar kazandıktan sonra Avrupa'ya gitme hayali olduğunu açıklamıştı.