Serie A devi Juventus, 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Juventus, yıkıcı bir kararla karşıya kaldı. İtalyan devi, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi.

Bunun yanı sıra UEFA, Juventus'a 20 milyon Euro da para cezası verdi. Para cezasının 10 milyon Euro'luk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina mücadele edecek.

Juventus, karara itiraz etmeyecek

Konferans Ligi'nden men cezası alan Juve, bu karara itiraz etmeyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yazılı açıklamada, men cezasına ilişkin kararın temyize götürülmeyeceği ifade edildi.

Kulüp bildirisinde görüşlerine yer verilen Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, "Karardan dolayı üzgünüz. Savunduğumuz tezlere ilişkin verilen kararı paylaşmıyoruz ve eylemlerimizin doğruluğuna, argümanlarımızın geçerliliğine kesin olarak inanıyoruz. Ancak bu karara itiraz etmeme kararı aldık" diye konuştu.

Ferrero, itiraz etmemelerinin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

"Temyiz ve diğer muhtemel yargı süreçlerine başvurmak, 2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılımımızla alakalı belirsizliği de artıracaktır. Bu acı karara rağmen, yeni sezonda spor mahkemelerinde değil, sahalarda mücadele edebiliriz.

"Şimdi lige ve İtalya Kupası'na odaklanma zamanı. Bu iki kupadaki müsabakalarda taraftarımızı memnun etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."