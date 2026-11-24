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Luciano Spalletti bunu defalarca söyledi. Ancak iki santrforunun da gol attığı 4-0'lık farklı galibiyetin ardından aynı sözleri ondan duymak daha da dikkat çekici: Juventus'u için gerçek bir 9 numara istiyor. Eski usul bir santrfor arıyor. Böylece elindeki çok sayıdaki kanat oyuncusundan yararlanabilecek ve takımının savunmadan çıkışına yardımcı olabilecek.

Carnevali ve Massara'ya ilettiği talep, ocak ayı yaklaşırken aciliyet taşıyor. Toskanalı teknik direktörün üzerinde durduğu ve değerlendirdiği birçok isim arasında, ilişkiler, özellikler ve fırsatlar bakımından yalnızca onun değil, kulübün de tercih edebileceği biri var: Gianluca Scamacca.

SPALLETTI'NİN SÖZLERİ: Venezia maçının ardından Spalletti, belirli özelliklere sahip bir hücum referansına ihtiyaç duyduklarını anlatarak santrfor konusuna yeniden değindi. Teknik direktör, Kolo Muani'nin merkez forvet rolünü de oynamayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı, ancak Fransız oyuncunun soldan başladığında kendini daha rahat hissettiğini kabul etti.

"Kolo Muani'nin hızı, fiziği ve dayanıklılığı var; bu yüzden santrfor olarak da oynayabilir. O bölgede bir oyuncuya ihtiyacımız var çünkü orası için oyuncu almadık. Onu yeniden orada oynatacağım çünkü modern futbolda sırtı kaleye dönük oynayacak birine ihtiyaç var."



Spalletti'nin istediği, merkezde konumlanabilen, sırtı kaleye dönük oynayan, topu saklayan ve takımın sahada ileri çıkmasını sağlayan bir forvet. Hücum kanat oyuncuları açısından zengin kadro yapısı da bu ihtiyacı doğuruyor.

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ARANAN PROFİL: KOLO MUANI VE WOLTEMADE NEDEN UYMUYOR? Spalletti'nin de söylediği gibi Kolo Muani, santrfor rolünü sürekli üstlenmek için ideal özelliklere sahip değil. Hatta Fransız oyuncu, geniş alandan başlayıp boşluklara koşu atabildiğinde ve hızından yararlanabildiğinde daha iyi performans gösteriyor. Topu sırtı kaleye dönük alması ve merkezde takımın referansı olması gerektiğinde ise daha fazla zorlanıyor.



Woltemade de fiziğine rağmen farklı özelliklere sahip. Teknik becerileriyle oyunu birbirine bağlayabilen ve takım arkadaşlarıyla pas alışverişi yapabilen bir oyuncu, ancak alan savunması ve kafa vuruşları başlıca güçlü yönleri değil. Bunu kendisi de defalarca söyledi. Spalletti'nin ise rakip stoperlerle fiziksel mücadeleye girebilen, onları meşgul eden ve takım arkadaşları için bir referans hâline gelen bir santrfora ihtiyacı var.

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İLK SIRADA SCAMACCA VAR: Juventus'la adı anılan birçok oyuncu arasında, Corriere dello Sport ve Tuttosport'un bugün aktardığına göre, Gianluca Scamacca teknik direktörün isteklerini en iyi karşılayan isim gibi görünüyor. Atalanta'nın forveti, fiziksel sorunlardan etkilendiği sezon başlangıcının ve Nikola Krstovic'in fiilen ilk 11'deki yerini almasından sonra yeniden çıkış yakalamaya ihtiyaç duyuyor. Üstelik gerçek bir 9 numara. Hâlâ görece genç ve transfer piyasasında yeniden değerlendirilebilecek bir oyuncu. İtalya Milli Takımı açısından da faydalı olabilir. Şut, hava toplarındaki etkinlik, fiziksel güç ve topu saklama becerisiyle Spalletti'nin aradığı özelliklere sahip.

Bir de transferin gerçekleşme ihtimali var. Juventus ve Atalanta arasında daha önce sonuçlandırılan çok sayıdaki işlem, yöneticilerden ziyade kulüp sahipleri arasındaki ilişkiler sayesinde anlaşma için sürdürülebilir bir formül bulunmasını kolaylaştırabilir. Giuntoli, Juventus'tan iyi ayrılmadı ancak transfer fırsatlarını değerlendirmek zorunda. Percassi ailesi, yeteneklerinden her zaman yüksek gelir elde etmek istiyor. Yine de sezon sonunda kullanılacak, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hâlinde zorunlu hâle gelebilecek bir satın alma opsiyonuyla kiralama herkesin işine yarayabilir: UEFA finansal fair play kısıtlamaları nedeniyle Juventus'un, oyuncunun parlayamadığı Bergamo'dan uzakta değer kazanmasını sağlayacağı için Atalanta'nın ve büyük bir kulüpte kendini sınama fırsatı bulacağı için Scamacca'nın.

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ALTERNATİFLER: Özellikleri ve mevcut durumu bakımından Scamacca, Spalletti ile kulübün üzerinde en fazla uzlaştığı isim gibi görünüyor. Corriere dello Sport'a göre Atalanta'nın santrforu, Spalletti için "bilgisayarda tasarlanmış" bir profildi. Ancak geçmişte yapılmış bu tanımın gerçeğe dönüşmesi zorlaşıyor. Bu nedenle Juventus'un alternatifleri de var.

Alexander Sorloth bir seçenek. Ancak 31 yaşında olması ve yüksek bir yatırım gerektirmesi, bonservisiyle alınması hâlinde onu kulüp için cazip bir transfer yapmıyor. Folarin Balogun transferi daha zor: Monaco, oyuncuya yaklaşık 50 milyon değer biçiyor; bu rakam Juventus'un ocak ayındaki imkânlarını aşıyor. Bir diğer isim Monza'dan Varela. Ona yönelik rekabet artık çok yoğun ve golleri gibi sürekli artan piyasa değeri şimdiden yaklaşık 35 milyon seviyesinde. Son olarak Joshua Zirkzee var. Onun için Manchester United'ın yeni teknik direktörü Pochettino'nun tutumunun ne olacağı ve ayrılığına izin verilip verilmeyeceği henüz belli değil.