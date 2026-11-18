Juventus ocak ayı için yeni bir santrfor ararken, sakatlığını tamamen atlatan ve 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda öne çıkan Jeff Ekhator forma bekliyor. Genç oyuncu yakında ilk 11'de şans bulabilir. Bu arada eski Genoa oyuncusu için dikkat çekici bir benzetme yapıldı.

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Genoa'dan Juventus'a geçiş, Jeff Ekhator için yalnızca bir takımdan diğerine yapılan transferden çok daha köklü bir değişim anlamına geldi. Genç forvet, kendisini bir anda yüksek beklentilerin ve başa çıkması güç bir baskının olduğu bambaşka bir ortamda buldu. Juventus forması giymek, özellikle henüz çok gençken ve Serie A'da sınırlı deneyime sahipken, her gün önemli sorumluluklarla yüzleşmek demek. Ekhator bu yeni duygularla yaşamayı hızla öğrenmek zorunda kaldı.

Onun transferi, Carnevali yönetiminin ilk önemli hamlelerinden biriydi ve kulübün izlediği yönün somut bir göstergesi oldu. Hedef; genç, İtalyan, teknik, atletik ve taktik açıdan önemli niteliklere sahip bir futbolcuya yatırım yapmaktı. Juventus, Ekhator'u kadrosuna katmak için 16 milyon avro ödedi; bu tutara bonuslara bağlı 2 milyon avro daha ekleniyor. Oyuncunun Genoa formasıyla Serie A'da yalnızca dört gol attığı düşünüldüğünde bu, kayda değer bir miktar. Yatırım, kaçınılmaz olarak kendisinden beklentileri de artırdı.

Kendisini korunmuş ve değerli hissettiği Genoa ortamından ayrılması kolay olmadı. Pegli'yi geride bırakıp Continassa'daki yeni günlük düzene alışması gerekiyordu. Yaz hazırlıkları sırasında yaşadığı iki fiziksel sorun da uyum sürecini daha da zorlaştırdı. İlk sakatlık, temmuz ortasında Basel'e karşı oynanan hazırlık maçında, bir hızlanmanın ardından durmak zorunda kalmasıyla yaşandı. İkincisi ise takımla çalışmalara dönmesinden kısa süre sonra, ağustos sonunda geldi.

Bu tekrar eden aksaklıklar uyum sürecini yavaşlattı; takımın performansına doğrudan katkı sağlayamadan arkadaşlarını tribünden izlemek zorunda kaldı. Genç forvet birkaç hafta boyunca zorlu bir dönem geçirdi ve değerini göstereceği doğru fırsatı bekledi. Dönüm noktası, AZ Alkmaar deplasmanında geldi. Juventus, sakatlanan Manuel Locatelli'nin yerine onu son anda UEFA listesine dahil etmeye karar verdi. Hollanda'da oynadığı kısa sürede kendisini en iyi şekilde gösteremedi, ancak sonrasında çok daha umut verici işaretler verdi.

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Fiorentina karşısındaki performansı, Juventus'u kendisine yatırım yapmaya ikna eden bazı özelliklerini gösterdi. Ekhator, güçlü fiziğini, dinamizmini ve boş alanlara koşu yapma becerisini ortaya koyarken gerektiğinde topu koruyabildiğini de gösterdi. Bu arada 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü Baldini, sakatlığının ardından onu yeniden kadroya çağırmadan önce Luciano Spalletti ile görüştü. Juventus teknik direktörü, maç ritmini yeniden kazanması için Ekhator'a daha fazla fırsat verilmesini önemli bularak kararı onayladı. 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki deneyimi, özellikle Livorno'da Belçika'ya karşı oynanan maçta oldukça olumlu geçti.

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Ekhator, Belçika karşısında belirleyici bir pozisyonun başrolündeydi: Penaltı kazandırdı ve ardından atışı kendisi kullanmayı seçti. Penaltıyı gole çevirmesi, maçın 2-2 sonuçlanmasına katkı sağladı ve genç forvete önemli bir özgüven kazandırdı. Baldini de onun hakkında oldukça olumlu sözler söyledi; niteliklerini ve olgunluğunu vurguladı. Teknik direktöre göre Ekhator, oyun içindeki durumları soğukkanlılıkla değerlendirebilen ve sürekli gelişmek isteyen, özellikle güçlü bir futbolcu. Bu değerlendirme Juventus'un beklentilerini daha da artırıyor.

Ekhator için şimdi sezonun önemli bir dönemi başlıyor; Spalletti'nin rotasyonunda daha fazla yer bulabilir. Venezia'ya karşı oynanacak bir sonraki maç, ona sonradan oyuna girme fırsatı sunabilir. Ardından Omonia'ya karşı oynanacak Avrupa maçında ise Tuttosport'un yazdığına göre ilk 11'de başlama ihtimali var. Avrupa Ligi, deneyim kazanması ve bu seviyede mücadele edebileceğini göstermesi için ideal ortam olabilir. Sonraki Hapoel Beer Sheva maçının yanı sıra lig ve İtalya Kupası karşılaşmaları da teknik direktörü tamamen ikna etmesi için değerli fırsatlara dönüşebilir.

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Özellikle kış transfer dönemi yaklaşırken geleceğiyle ilgili soru işareti sürüyor. Juventus, kadrosuna daha deneyimli bir santrfor eklemesi gerektiğinin farkında. Kulüp, son bölgede daha fazla bitiricilik sağlayabilecek ve hemen çözüm sunabilecek bir oyuncu istiyor. Bu nedenle Ekhator'un durumu önümüzdeki haftalarda dikkatle değerlendirilecek. Genç oyuncu Torino'da kalıp hücum rotasyonunda giderek daha önemli bir rol üstlenebilir ya da daha düzenli oynayabilmek için Serie A'daki başka bir takıma geçici olarak kiralanabilir. Ancak şu anda kesin bir karar alınmış değil.

Spalletti önce genç forvetin gelişimini yakından izlemek istiyor. Kolo Muani'den Woltemade'ye, hücum hattındaki diğer oyuncuların özelliklerini de artık daha iyi anlamaya başladı. Ekhator hâlâ daha yakından değerlendirilmesi gereken bir seçenek, ancak Fiorentina maçından ve 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla oynadığı son karşılaşmalardan gelen işaretler umut verici. Juventus teknik direktörü, önündeki fırsatları oyuncunun performansını değerlendirmek ve takıma ne kadar faydalı olabileceğini görmek için kullanmayı planlıyor. Jeff ise yazın yaşadığı zorlukları gelişmek için bir motivasyona dönüştürmeye çalışarak ciddiyetle ve alçakgönüllülükle antrenmanlarını sürdürüyor. Transfer bedelinin yarattığı baskı artık eskisi kadar ağır görünmüyor: Şimdi performansıyla Juventus'ta yer edinmek istiyor.

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Tuttosport, Ekhator'a Genoa'da ilk şansı veren Alessandro Agostini ile de röportaj yaptı. Genoa altyapısının teknik direktörü şöyle dedi: "Aradaki farkları gözeterek söylüyorum, bunu belirtmek isterim: Hareketleri bana Osimhen'i hatırlatıyor. Jeff çok hızlı, savunma arkasına koşu yapmayı biliyor. Topsuzken de gösterdiği çabayla teknik direktörünü mutlu ediyor." Şu anda Galatasaray'da oynayan Nijeryalı Victor Osimhen'in, Spalletti'nin Napoli'nin başında 2023'te kazandığı Serie A şampiyonluğunun başlıca mimarlarından biri olduğunu hatırlatalım.