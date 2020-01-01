Juventus, Suarez transferinde mutlu sona yakın

Barcelona'da Lionel Messi'den sonra Luis Suarez krizi yaşanıyor. Uruguaylı futbolcunun, Juventus ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

'da ile yaşanan krizden sonra Luis Suarez'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre , Luis Suarez ile her konuda anlaşma sağladı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın gelecek planlarında yer almadığını bildirdiği Suarez'in Juventus ile her konuda el sıkıştığı belirtilirken, kulüplerin görüşmelere devam ettiği anlaşıldı.

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Uruguaylı futbolcu, 2014 yılında transfer olduğu Barcelona ile 283 maça çıkıp 198 gol kaydederken, 4 kez ve 1 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.