Transfer

Juventus, Suarez transferinde mutlu sona yakın

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Luis Suarez/Juventus composite
Getty/Goal
Barcelona'da Lionel Messi'den sonra Luis Suarez krizi yaşanıyor. Uruguaylı futbolcunun, Juventus ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Barcelona'da Lionel Messi ile yaşanan krizden sonra Luis Suarez'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Luis Suarez ile her konuda anlaşma sağladı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın gelecek planlarında yer almadığını bildirdiği Suarez'in Juventus ile her konuda el sıkıştığı belirtilirken, kulüplerin görüşmelere devam ettiği anlaşıldı.

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    Uruguaylı futbolcu, 2014 yılında transfer olduğu Barcelona ile 283 maça çıkıp 198 gol kaydederken, 4 kez La Liga ve 1 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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