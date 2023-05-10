Juventus - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Juventus ile Sevilla karşılaşıyor. Peki maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final heyecanı başlıyor...

Bilindiği gibi Devler Ligi'nde salı akşamı Real Madrid ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Çarşamba akşamı ise diğer yarı final maçında Inter, AC Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Şimdi ise gözler perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarına çevrildi. Bu maçlardan birinde Serie A devi Juventus, yarı finalde Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Sevilla maçı hangi kanalda?

Türkiye saati ile perşembe akşamı saat 22.00'de oynanacak maç, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.