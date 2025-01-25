Juventus, Serie A'da ilk mağlubiyetini aldı!

Deplasmanda Napoli'ye 2-1 kaybeden Juventus bu sezon Serie A'daki ilk mağlubiyetini aldı.

Juventus, lider Napoli'ye kaybetti

22 hafta sonra ilk mağlubiyetini aldı

Juventus beraberlik sayısıyla da dikkat çekiyor

NE OLDU? Juventus, Serie A'nın 22. haftasında konuk olduğu Napoli'ye 2-1 kaybederken bu sezon Serie A'daki ilk mağlubiyetini aldı. Milli oyuncu Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 65 dakika sahada kaldı. Juventus'un tek golünü 43. dakikada Kolo Muani kaydederken Napoli'nin golleriyse 57. dakikada Anguissa ve 69. dakikada Romelu Lukaku ile geldi.

BÜYÜK RESİM: Antonio Conte yönetimindeki lider Napoli galibiyetinin ardından Serie A'da puanını 53'e taşıdı. Juventus ise bu sonuçla birlikte bu sezon Serie A'daki ilk mağlubiyetini aldı.

Serie A'da 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Juventus bundan önceki son lig mağlubiyetini geçen sezon Mart ayında Lazio deplasmanında yaşamıştı.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bu sezon ligde ilk kez mağlup olan Juventus beraberlik sayısıyla da dikkat çekiyor. Torino ekibi ligde oynadığı 22 maçın 13'ünden beraberlikle ayrıldı. Ligin açık ara en fazla berabere kalan takımı konumundaki Juventus'u 9 beraberlikle Bologna takip ediyor.