Juventus, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı hukuki anlaşmazlığı tırmandırdı; kulüp, Portekizli forvete geç ödenen mali alacakları karşılığında 9,8 milyon euro ödemesini zorunlu kılan karara itiraz etmek için İtalya Yargıtay'ına başvurdu.

Anlaşmazlığın ayrıntıları, Ronaldo'nun Manchester United'a dönmek üzere Allianz Stadyumu'ndan ayrıldığı 2021 yılına kadar uzanıyor.

İhtilaf, koronavirüs salgını sırasında varılan ve raporlara göre Juventus'un ertelenmiş maaşlardan 19,5 milyon euro ödemeyi taahhüt ettiği bir anlaşma üzerinde yoğunlaşıyor.

"Ronaldo mektubu" olarak bilinen özel belge, kulübün mali uygulamalarına ve salgın döneminde oyuncularla alacaklarının ödenmesine ilişkin anlaşmaları içeren "maaş manevrası" olarak bilinen yapıya yönelik bir soruşturma sırasında ortaya çıkmıştı.

Ronaldo bu davada daha önce lehine iki karar elde etmişti. Bir tahkim kurulu, Nisan 2024'te oy çokluğuyla Juventus'un oyuncuya 9,8 milyon euro ile buna ek olarak faiz ve enflasyona bağlı düzeltmeleri ödemesine karar vermişti; bu da başlangıçta talep ettiği tutarın yaklaşık yarısına denk geliyordu.

Tahkim kurulu, Juventus'un oyuncuyu kasıtlı olarak yanılttığı sonucuna varmadı ve Ronaldo'nun 2021 yılında İtalya'dan ayrılırken bu parayı talep etmediğine de dikkat çekti.

Juventus karara itiraz etti, ancak Torino İş Mahkemesi Ocak 2026'da kulübün istinaf başvurusunu reddederek ilk kararı onadı.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Juventus'un eski forvetiyle yaşadığı hukuki mücadeleyi İtalya Yargıtay'ına başvurarak tırmandırdığını ortaya koydu. Kulüp, 2025-2026 sezonuna ilişkin mali raporunda 27 Mart 2026'da itiraz başvurusunda bulunduğunu doğruladı ve başvurunun görüşüleceği duruşma tarihinin belirlenmesini beklediğini belirtti.

Yargıtay, İtalya'nın en yüksek mahkemesi olarak kabul ediliyor ve ülkenin yargı sistemi içinde itirazın son aşamasını temsil ediyor.

Juventus ayrıca davanın mali yansımaları konusunda yatırımcıları rahatlatmaya çalışarak, kararın getirdiği maliyetlerin 2023-2024 mali yılından itibaren zaten kulübün hesaplarına dahil edildiğini açıkladı.

Buna bağlı olarak Juventus, mevcut veya gelecekteki mali tablolarında herhangi bir ek olumsuz etki beklemiyor.



