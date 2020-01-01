Juventus Milik'i listesine ekledi

Sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan Arkadiusz Milik, Juventus'un transfer hedefi haline geldi.

'un önümüzdeki sezon yeni bir santrfor ile sezona başlaması bekleniyor.

Tuttosport'un haberine göre Arkadiusz Milik, Zebralar için adaylardan bir tanesi.

Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin yakından tanıdığı Milik, 'de kalmaya pek de niyetli değil.

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Sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona erecek olan Polonyalı golcünün Juventus'a transfer olma ihtimali bir hayli yüksek.

Milik, 2016 yılında'da Juventus'a satılan Gonzalo Higuain yerine 'tan 35 milyon euro'ya Napoli'ye transfer edilmişti.

Bu sezon 17 kez Napoli forması giyen 26 yaşındaki golcü, 12 kez fileleri havalandırdı. Milik'le , ve de ilgileniyordu.

Juventus'un transfer listesinde bulunan diğer golcüler ise PSG'den Mauro Icardi ve 'den Gabriel Jesus.

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