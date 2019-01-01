Juventus, Milan'ın Merih için yaptığı teklifi reddetti

Merih Demiral’ı kadrosuna katmak isteyen Milan’a, Juventus’tan kötü haber geldi.

İtalya ekiplerinden , milli futbolcu Merih Demiral ile ilgileniyor.

Sky Sport Italia’nın haberine göre Matthijs de Ligt ile anlaşan ’ta stoper sayısının artması sebebiyle Milan, Merih Demiral’ı kiralamak için Juventus’un kapısını çaldı.

Juventus ise 21 yaşındaki oyuncunun gitmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

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Juventus’un sportif direktörü Fabio Paratici, Merih’in satılık olmadığını ve oyuncuya olan inancın çok fazla olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sezon ve ’da toplam 34 resmi maça çıkan ve 3 gol kaydeden Merih Demiral, Temmuz ayının başında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus’a transfer olmuştu.