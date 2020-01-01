Juventus Merih'i 50 milyon euro'dan aşağı bırakmayacak

İtalyan devi, Merih Demiral'a düzenli forma şansı veremese de değerinin altına göndermeyi istemiyor.

2019 yazında 'dan 'a transfer olan Merih Demiral değerini katlamayı sürdürüyor.

Takıma katıldığı ilk sezonun çok fazla oynayamasa da bulduğu şansları iyi değerlendiren Merih, geçtiğimiz sezon maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığının ardından takıma geri dönen genç yıldız adayına birçok takımdan önemli teklifler geldi.

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Calciomercato'ya göre Juventus Merih Demiral'ı astronomik bir teklif gelmeden takımdan göndermeyecek.

'ın 20, Leicester'ın 25 milyon euro'luk tekliflerini reddeden Juventus, 'in 30 milyon euro'yu aşan teklifini de gündeme almadı. Merih Demiral'la ve de ilgileniyor ancak Zebralar tekliflerin hepsine soğuk.

Bunun sebebi ise Juventus'un Merih Demiral'ın yaşadığı sakatlığının değerini düşürmemesi gerektiğini düşünmesi. Stoper rotasyonunda Merih'in önemli bir yeri olduğunu düşünen Juventus, bundan sonra gelecek tekliflerin 50 milyon euro'yu aşacağını düşünüyor.