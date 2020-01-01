Juventus, Merih Demiral'ı satmayacak

İtalyan basını, Juventus'un genç savunmacısı Merih Demiral için tüm teklifleri reddettiğini yazdı.

Kariyerini 'ta sürdüren Merih Demiral, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

İtalyan basınından Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport, "Demiral dokunulamaz" başlığıyla manşetten paylaştığı haberinde 21 yaşındaki savunmacı için gelecek tekliflerin reddedileceğini öne sürdü. Tuttosport'un internet sitesinde yer alan haberde ise Merih ile , Leicester, ve Dortmund gibi takımların ilgilendiği ifade edilirken gelen tekliflerin 35-40 milyon euro civarlarında olduğu belirtildi.

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'da geçirdiği yarım sezonda dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, sezon başında İtalyan devi Juventus'a transfer olmuştu. ekibindeki ilk döneminde şans bulmakta zorlanan Merih, ilk yarının son haftalarında daha fazla forma şansı yakaladı.

Geçtiğimiz haftalarda genç savunmacısı hakkında açıklamalarda bulunan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici "Merih'i transfer etmek isteyen kulüpler olduğunu biliyoruz. Ancak Juventus olarak fikrimiz değişmedi: Merih satılık değil" ifadelerini kullanmıştı.