Juventus, Merih Demiral'ı Milan'a kiralayabilir

İtalyan devi, 21 yaşındaki oyuncuyu daha çok oynama şansı bulabilmesi için Milan'a gönderebilir.

Devre arasında 'ya transfer olan ve gösterdiği performansla 'un yolunu tutan Merih Demiral, kısa süre içerisinde yeni bir takıma kiralık olarak katılabilir.

İtalyan devinin Matthijs De Ligt transferinde sona yaklaşmasıyla beraber savunma rotasyonunun kalabalıklaşması, Merih'in süre bulmasını zorlaştırabilir.

RAI Sport'un haberine göre 21 yaşındaki oyuncunun daha fazla süre almasını isteyen Juventus, genç stoperi 'a kiralamayı düşünüyor.

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Haberde Milan'ın stoper bölgesi için iliglendiği Dejan Lovren ve Matija Nastasic gibi daha yüksek maliyetli isimler yerine genç yıldızı kiralamaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

Merih Demiral, 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.