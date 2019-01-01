Juventus, Matthijs De Ligt transferini bitiriyor

Juventus, uzun süredir uğraştığı Matthijs De Ligt transferini kısa süre içerisinde bitirecek.

Matthijs De Ligt'i kadrosuna katabilmek için PSG ve ile kıyasıya bir yarışa giren , Hollandalı futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Sky Sport'un haberine göre Juventus ve , 19 yaşındaki futbolcunun transferi için yaklaşık 75 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı.

Kulüpler, genç yıldızın transferinin son ayrıntılarını netleştirmek üzere görüşmelerini sürdürürken oyuncunun kısa içinde 'ya geleceği ve pazartesi ya da salı günü sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

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İtalyan devinden yıllık 8 milyon euro kazanacak De Ligt'in sözleşmesinde 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunacağı öğrenildi.

Ajax'ın yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Hollandalı savunmacının Juventus'ta 4 numaralı formayı giymesi bekleniyor.