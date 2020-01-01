Juventus Luis Suarez'i alamayacak

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Uruguaylı golcünün pasaport problemi nedeniyle transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

'dan ayrılması beklenen Luis Suarez'in 'a transfer olması bekleniyordu. Ancak bu transferin gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Juventus, Uruguaylı golcü ile 10 milyon euro'nun üzerinde bir anlaşmaya üzerine sözleşti. Ve Luis Suarez, İtalyan pasaportu almak için dil sınavına girdi. Ancak Luis Suarez'in yeni pasasportunu elde etmesi, öngörülen tarihten daha uzun sürecek.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a verdiği demeçte, "Suarez'in pasaportu almak için gereken süre transfer süresinin son tarihinden veya Şampiyonlar Ligi listelerinde verebileceğimiz tarihten daha uzakta. Suarez bize önerildiğinde bu seçeneğini değerlendirdik. İtalyan vatandaşlığı alma sürecindeydi, bu yüzden zamanında kayıt yaptırma olasılığını değerlendirdik. Ancak, bu mümkün değil."

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İtalya devi bu transferin gerçekleşmemesi üzerine gündemine Edin Dzeko'yu aldı. Paratici, 34 yaşındaki Dzeko'nun düşündükleri tek seçenek olmadığını ve yeni transfer için acele etmeyeceklerini söyledi.

"Ne istediğimizi biliyoruz ve bunun için sakince çalışıyoruz. Transfer penceresinin kapanmasına 15 gün kaldı ve acelemiz yok. Sadece Dzeko değil, başka seçeneklerimiz de var."

Goal'ün kaynaklarına göre Juventus, 'da kiralık olarak oyunayan Moise Kean'i de kulübe geri getirmeyi istiyor.