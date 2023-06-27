2022 Dünya Kupası’nda ABD Milli Takımı’nın da formasını giyen 23 yaşındaki yıldız gelecek sezon büyük olasılıkla İtalyan ekibi için oynayacak.

Serie A’da gelecek sezon yeniden şampiyonluk yaşamak isteyen Juventus’un, ABD Milli Takımı’nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Timothy Weah için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille ile anlaşmaya vardı.

GOAL’ün edindiği bilgiye göre İtalyan devi bu transfer için Fransız ekibine 12 milyon euroluk ödeme yapacak ve oyuncuyu renklerine katacak.

Hem kanatta hem de bek pozisyonunda oynayabilen Weah’ın teknik heyetin elini bir hayli güçlendirmesi bekleniyor.

Milan efsanesinin oğlu

Öte yandan yıldız oyuncunun gelişinin aynı pozisyonda benzer şekilde hem bek hem de açık oyuncusu olarak görev yapabilen Juan Cuadrado’nun ayrılmasıyla sonuçlanması bekleniyor. Timothy’nin Milan’ın efsanesi George Weah’ın oğlu olması da dikkat çekiyor.

Futbolu bıraktıktan sonra siyaset hayatına atılan ve şu anda Liberya’da devlet başkanlığı yapan George Weah’ın ABD Milli Takımı için forma giyen oğlu Timothy, geride bıraktığımız sezonda Lille formasıyla 29 maça çıkmıştı Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ABD adına dört maça da ilk 11’de başlayan 23 yaşındaki genç oyuncu, takımının son 16 turunda elenmesinin önüne geçememişti.