Juventus, Leicester'ın Merih Demiral teklifini reddetti

Seria A'nın güçlü ekibi Juventus, Leicester City'nin Merih Demiral için yaptığı transfer teklifini reddetti.

Premier Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı olan Leicester, başarılı savunmacıları Jonny Evans ve Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılma ihtimaline karşılık stoper transferine öncelik verdi.

Sky Sports İtalia'nın haberine göre İngiliz ekibi, Türk Milli Takımı'nın da formasını giyen Merih Demiral için 'un kapısını çaldı.

Haberin devamı aşağıda

Daha önceden 'un Merih için yaptığı teklifi reddeden Juventus, Leicester'ın 21 yaşındaki futbolcu için yaptığı 30 milyon euro'luk teklifi de kabul etmedi.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici geçtğimiz haftalarda yaptığı açıklamada; "Merih'i transfer etmek kulüpler olduğunu biliyoruz. Ancak Juventus olarak fikrimiz değişmedi: Merih satılık değil. Eğer önemli bir teklif gelirse Daniele Rugani'yi satmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

ve 'da gösterdiği performansla sezon başında Juventus'un yolunu tutan Merih, ekibinde 5 karşılaşmada görev yaptı.