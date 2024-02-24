Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi

Avrupa'nın büyük kulüplerinin takibinde olan Kenan Yıldız için Juventus bonservis bedelini belirledi.

Kenan Yıldız, birçok Avrupa kulübün takibinde

Ancak Juventus'un onu bırakmaya niyeti yok

İtalyan ekibi, 80 milyon euro istiyor

NE OLDU? Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor. Tuttosport'un haberine göre, Arsenal'ın gözlemcileri uzun süre Kenan'ı izledikten sonra İtalyan takımına 40 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ancak Juventus bu teklifi reddetti.

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİSİ NE KADAR? Juventus, Kenan Yıldız'ı satmaya pek niyetli değil. Arsenal'ın teklif ettiği paranın en az iki katını istiyor. Söylenenlere göre, Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli 80 milyon euro olarak belirlendi.

DAHA FAZLASI: Kenan Yıldız'ı uzun vadeli planlarının bir parçası olarak gören ve oyuncu için büyük bir gelecek planı bulunan Juventus şartlar ne olursa olsun genç ismi bırakmaya niyetli değil. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon takımında toplam 17 maçta süre alırken 3 gole imza attı.

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SIRADA NE VAR? Juventus bir sonraki maçını 25 Şubat'ta Frosinone'ye karşı oynayacak. Ardından 3 Mart'ta Napoli deplasmanına çıkacaklar.