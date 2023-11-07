18 yaşındaki Türk hücumcu, Juventus'un A takım kadrosuna yükseldi.

İtalya Serie A devi Juventus, 18 yaşındaki Kenan Yıldız'ın A Takım kadrosuna terfi ettiğini bildirdi.

Torino ekibi, Kenan ile birlikte Dean Huijsen'in de ilk takım kadrosunda olacağını duyurdu.

Juventus'tan hangi açıklama yapıldı?

Salı akşamı Juventus'un resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Dean Huijsen ve Kenan Yıldız , 7 Kasım 2023 Salı gününden itibaren Juventus A Takımı'nın bir parçası olacak.

"Bir süredir A Takım'a yönelen her ikisi oyuncunun da Juventus U19 ile başlayan ve yolculuklarının varış noktası burası.

"Bu arada A Millî Takım formasıyla da ilk maçına çıkan Yıldız , bu yıl Serie A'da beş kez forma giydi."

Juventus'u ne bekliyor?

İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta sonu Fiorentina'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde galibiyet serisini dört maça çıkaran Juve, bu sezon Avrupa'da yer almadığı için hafta içinde dinlenecek.

Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, haftaya ise Serie A'da Cagliari'yi konuk edecek.