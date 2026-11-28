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Juventus, önümüzdeki kış transfer dönemini büyük bir dikkatle takip ediyor. Son haftalardaki tartışmalara rağmen öncelik, Luciano Spalletti'nin kadrosuna Kolo Muani ve Woltemade'den farklı teknik özelliklere sahip bir forvet katmak.

Juventus, hücum hattına yapacağı transferin yanı sıra UEFA'nın getirdiği kısıtlamaların ve başka etkenlerin şekillendireceği bütçesini, geçen yaz tamamlayamadığı bir başka bölgeye, bek hattına, en az bir takviye daha yapabilecek şekilde düzenlemeye çalışacak.

YAZIN GERÇEKLEŞMEYEN TRANSFER - Yaz transfer döneminin son günlerinde CEO Giovanni Carnevali ve sportif direktör Frederic Massara, bu bölgede bir oyuncu gönderip yerine başka birini alma planı üzerinde çalıştı.

O dönemde gönderilmesi düşünülen isim Brezilyalı Juan Cabal'dı; ilgilenilen oyuncular arasında ise Arjantinli Nicolas Tagliafico vardı. Ancak Torino'da şansını denemek için bütün teklifleri reddeden eski Verona oyuncusu Cabal'ın Bologna veya Atalanta'ya satılamaması, olası transferin de gerçekleşmemesine yol açtı.

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SPALLETTI TAKVİYE İSTİYOR - Spalletti, kadrosundaki çok sayıda sakatlık nedeniyle şimdiye kadar birçok oyuncusunu özelliklerine tam olarak uymayan dizilişlerde ve mevkilerde kullanmak zorunda kaldı. Ancak ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde kulübe, asıl mevkisi bek olan bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu yineledi. Böylece rotasyonu genişletmek ve bugün ilk 11'de oynamaları beklenen Kalulu ile Cambiaso'yu fazla zorlamamak istiyor. İki oyuncu da şimdiye kadar çeşitli fiziksel sorunlar yaşadı.

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TAGLIAFICO HÂLÂ BİR SEÇENEK - Nicolas Tagliafico, ocak ayı için hâlâ güçlü ve gerçekleştirilebilir bir seçenek. 1992 doğumlu Arjantinli bekin Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de, yani sezon sonunda sona eriyor ve ocakta kulübünden çok düşük bir bedelle ayrılabilir.

Bu sezon Paulo Fonseca yönetiminde yalnızca altı maçta forma şansı buldu. Portekizlinin Sporting Lizbon'a gitmesinin ardından da durum değişmedi: Carlos Vicens, Lille ile oynanan doğrudan rakipler arasındaki karşılaşmada ona yalnızca 16 dakika süre verdi.

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MIRANDA YENİDEN GÜNDEMDE - Juventus'un başka seçenekleri de var ve olmak zorunda; kulüp elindeki imkânlarla hareket etmek durumunda. Yakından takip ettiği bir diğer isim, sportif direktör Massara'nın uzun süredir beğendiği Juan Miranda. Bologna ile sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek oyuncuyla yeni sözleşme görüşmeleri ilerlemiyor. Juventus ve Milan da bu belirsizlikten yararlanmaya çalışıyor.