Juventus, Ivan Rakitic'i transfer etmek istiyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Juventus, Barcelona'dan ayrılmayı düşünen Ivan Rakitic'i kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan devi , yaşanan sakatlıklar ve formsuzlukların ardından orta saha bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor.

Calciomercato.com'da yer alan habere göre Juventus, yeterli forma şansı bulamadığı için 'dan ayrılmak isteyen Ivan Rakitic'i listenin ilk sırasına yazdı.

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Haberde, sakatlıkları sebebiyle Rabiot ve Khedira'dan yeterince faydalanamayan Juventus'un Rakitic transferi için öncelikle oyuncu satışı yapması gerektiği belirtilirken ocak ayında takımdan ayrılması beklenen bir numaralı ismin Dortmund'un ilgilendiği Emre Can olduğu ifade edildi.

Bu sezon forma şansı bulduğu 15 maçın yalnızca beşine ilk 11'de başlayan Rakitic, üst seviyede fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu yeniden kanıtlamak için Juventus'un ilgisine olumlu yaklaşıyor.

'da son yıllara damgasını vuran Juventus, 15 haftası geride kalan 2019-20 sezonunda 'in iki puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.