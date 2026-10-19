Juventus'taki forvet Nick Woltemade'nin mevcut durumu, Almanya Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu Lothar Matthäus'ya başka bir Alman forveti fazlasıyla hatırlatıyor. Matthäus, iş ortağı Interwetten'in bir etkinliğinde, "Onun durumu Niclas Füllkrug'unkine benziyor. Füllkrug İngiltere'ye gitti, olmadı. Ardından İtalya'ya gitti, orada da olmadı. Peki sonra? Almanya'ya mı dönecek?" diye sordu.

Nitekim Niklas Füllkrug, West Ham United ve AC Milan'daki başarısız dönemlerinin ardından Werder Bremen'de yeniden çıkış yakaladı. 33 yaşındaki oyuncu, attığı altı golle şu anda Bundesliga gol krallığı yarışında zirvede. Matthäus, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a Füllkrug'u en azından 2028 Avrupa Şampiyonası yolunda yeniden kadroya çağırmasını tavsiye eden uzmanlar arasında. Alman forvetler sıralamasında Füllkrug'u şu anda Arsenal'den Kai Havertz'in arkasında, Club Brugge'den Alman-İtalyan Nicolo Tresoldi'nin ise önünde, ikinci sırada görüyor.

Peki ya Woltemade? 2026 yılı onun için şu ana kadar tam bir hayal kırıklığı oldu: Önce Newcastle United'da geri planda kaldı, ardından hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası geçirdi. Şimdi de kiralık olarak forma giydiği Juventus'ta, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde ilk 11'den çok uzak. Serie A'da yalnızca beş kez sonradan oyuna girdi ve gol atamadı. Son oynanan ve Lazio'ya karşı 3-0 kaybedilen maçta Woltemade de takımın geri kalanıyla birlikte kötü bir performans sergiledi ve yine net bir gol fırsatını kaçırdı.

"O zaman Woltemade maaş beklentisini düşürmek zorunda"

Bundesliga'ya dönüş mantıklı bir çıkış yolu gibi görünüyor ancak Matthäus, forvet açısından bunun önünde mali engeller de görüyor. "Şu anda birinin onun için 60 milyon euro ödeyip ödemeyeceğini bilmiyorum" dedi. 2025 yazında Newcastle United onun için 75 milyon euro ödemişti. Woltemade'nin önceki kulübü VfB Stuttgart ancak bu miktar karşısında geri adım atmış, daha önce Bayern Münih'in birçok teklifini reddetmişti.

Bayern'in şu anda hücum hattında pek takviyeye ihtiyacı yok. Diğer Bundesliga kulüplerinde ise durum kış aylarında bile farklı olabilir. Ancak Woltemade'nin Premier Lig'deki yüksek maaşı göz önüne alındığında, yeni bir kiralık transferin önündeki engeller de oldukça büyük.

Matthäus, "Asıl soru, bir Alman kulübünün hâlâ onun maliyetini karşılayıp karşılayamayacağı. Bir Bundesliga kulübünün ciddi ihtiyacı varsa belki kapısını çalar. Ama bir şey açık: O zaman Woltemade maaş beklentisini düşürmek zorunda" dedi ve ekledi: "Füllkrug için paradan vazgeçmeye değdi. Şimdi Bremen'de yeniden gülümsüyor. Bu da paranın en önemli şey olmaması gerektiğini gösteriyor. Artık yeniden mutlu. Bremen'deki kadar sevgi ve yakınlığı başka hiçbir yerde hissetmedi."



