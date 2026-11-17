Juventus ile Monaco arasında beklenmedik bir takas ufukta görünüyor. ABD'li golcü Folarin Balogun'un Torino'ya, kanat oyuncusu Edon Zhegrova'nın ise Monaco'ya gitmesini içerebilecek bu hamleyle iki kulüp de hücumdaki sorunlarını çözmeyi ve az forma şansı bulan iki oyuncuya eski parıltılarını yeniden yakalamaları için yeni bir fırsat sunmayı hedefliyor.

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Fransız "Foot Mercato" sitesinin haberine göre Monaco yönetimi, geçen yaz transfer döneminde kulüpte kalmasının ardından kendisinden büyük beklentiler olmasına rağmen sezon başından bu yana kendini kabul ettiremeyen Balogun'un Fransız ekibindeki geleceğine dair şüphelerin artmasıyla birlikte Juventus ile bu takası gerçekleştirme ihtimali üzerinde çalışmaya başladı.

Balogun'un geleceği yeniden gündeme geldi. ABD'li golcü, geçen yaz Monaco'dan ayrılmaya çok yaklaşmıştı. Oyuncunun özellikle İngiliz ekibi Everton ile haftalarca süren müzakereleri olmuş, ancak transfer, dönemin son anlarında çıkmaza girmişti.

İki kulüp, bonuslar ve primler dahil 50 milyon euroluk bir prensip anlaşmasına varmıştı. Oyuncu sağlık kontrolünden de geçmiş ve Premier Lig'e transferi an meselesi gibi görünüyordu, ancak sözleşme detaylarına ilişkin anlaşmazlıklar transferin tamamlanmasını engelledi.

Balogun, geçen hafta düzenlenen basın toplantısında müzakerelerin nasıl çöktüğünü bizzat anlattı. Sözleşmenin imza aşamasında değiştiğini belirten oyuncu, yeni şartlar konusunda artık kendini rahat hissetmediği için transferden vazgeçtiğini açıkladı.

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ABD'li golcü, "Tutumum son derece netti. Bu konuyu kamuoyu önünde konuşmadım ama Everton'a resmi bir sözleşmeyle gittim, ardından imza aşamasında sözleşmede değişiklik yapıldı. Sonunda transferi tamamlama konusunda kendimi rahat hissetmedim" dedi.

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Yeni bir deneyime bu kadar yaklaştıktan sonra Monaco'ya geri dönmenin kendisi için farklı bir durum olduğunu ekleyen Balogun, önümüzdeki transfer dönemlerinde yeniden ayrılık fırsatı aramayı beklediğini vurguladı.

Oyuncunun istatistikleri, bu sezon yaşadığı sıkıntının boyutunu gözler önüne seriyor. Mevkisindeki güçlü rekabet ve teknik heyetin planlarında ilk 11'de yer kapamaması nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maça çıkan Balogun, toplam 230 dakika süre aldı ve bu sürede sadece 1 gol attı.

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Juventus harekete geçti, kilit isim Zhegrova

Öte yandan İtalyan gazetesi "La Gazzetta dello Sport"un aktardığına göre, teknik direktör Luciano Spalletti'nin hücum hattını takıma ek çözümler sunabilecek gerçek bir santrforla güçlendirmek istemesi üzerine Juventus, Balogun'u transfer etme ihtimalini değerlendirmeye başladı.

ABD'li golcü, Spalletti'nin beğendiği bir isim. Monaco'da hedeflediği istikrarı yakalayamayan oyuncu, Juventus formasıyla yeni bir maceraya da sıcak bakıyor.

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İsveçli Alexander Sörloth, Juventus'un hücum hattı için öncelik listesinin başında yer alsa da Balogun ciddi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Daha önce İtalya liginde hiç forma giymemiş olan oyuncu, takıma farklı bir hücum katkısı sağlayabilir.

Ancak asıl sürpriz, Edon Zhegrova'nın da takasın parçası olma ihtimali. Kosovalı kanat oyuncusu, ilk 11'den uzak kalması ve daha fazla süre alma isteği nedeniyle Juventus'taki mevcut durumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

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Monaco da Zhegrova'nın hücum özelliklerine sahip bir oyuncu arıyor. Bu durum, özellikle müzakerelerde oyuncunun Balogun'u kapsayan bir takasa dahil edilmesi halinde, Fransa Ligi'ne transferini iki taraf için de uygun bir seçenek haline getiriyor.

50 milyon euro kararı zorlaştırıyor

Mali açıdan bakıldığında, Balogun'un yıllık yaklaşık 3,5 milyon euroluk maaşı Juventus için kabul edilebilir görünüyor. Ancak İtalyan kulübü, oyuncunun Serie A atmosferine uyum sağlayabileceğinden emin olmadan büyük bir finansal risk almak istemiyor.

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Bu nedenle Juventus yöneticileri, oyuncuyu satın alma zorunluluğu olmayan bir kiralık anlaşmayla kadroya katmayı tercih ediyor. Kulüp, 45 ile 50 milyon euro arasında bir bedelle transferine ilişkin nihai kararı vermeden önce oyuncunun performansını değerlendirmek istiyor.

Balogun'un ayrılma isteği ile Zhegrova'nın yeniden ilk 11'deki yerini kazanma hedefi düşünüldüğünde, Juventus ve Monaco yönetimlerinin mali engelleri aşıp önümüzdeki ara transfer döneminde anlaşmaya varması halinde bu takas iki taraf için de ideal bir çözüme dönüşebilir.