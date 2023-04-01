İtalya Serie A devi Juventus, Galatasaray'ın eski teknik direktörüne gözünü dikmiş durumda.

Transferdeki birtakım usulsüzlerden dolayı 15 puanı silinen ve muhtemelen Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacak olan Juventus, bir yandan da yeni sezon için planlarını yapıyor.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Massimiliano Allegri'den memnun olmayan yönetim, hoca değişikliği yapmayı düşünüyor.

Raporlar, Juventus yönetiminin, Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'u ciddi hoca adayı olarak düşündüğünü söylüyor.

Igor Tudor'un Marsilya performansı

Futbolculuk döneminde Juventus forması giyen Igor Tudor, 2020 yılında siyah-beyazlı kulüpte yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Daha önce Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat hoca, 2022'den bu yana Marsilya'nın başında yer alıyor. Marsilya ile 38 maça çıkan Tudor, 1.95'lik puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Marsilya, şu anda Ligue 1'de PSG'nin yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.